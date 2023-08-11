Мотоциклист без водительских прав порвал забор из профильного железа в Вологде

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ДТП, в котором пострадал человек, с участием мотоцикла случилось 11 августа, в 7 утра в Вологде. У дома №40а по улице Пионерской, как сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области, автомобиль не заметил мотоциклиста.

По предварительной информации, 57-летний водитель автомобиля «Пежо» при повороте налево допустил столкновение с двигающимся в попутном направлении мотоциклом «Хонда». Им управлял 20-летний мотоциклист.

В результате столкновения мотоцикл вылетел с дороги, протаранил забор. Мотоциклист получил серьезные травмы, он был госпитализирован с места аварии. Иномарка получила значительные повреждения.

Вдоль дороги находился металлический забор, Одно из звеньев буквально прорвал мотоцикл.

Как сообщает УМВД, у мотоциклиста нет водительских прав.