В Вологодской области осудили молодого водителя, из-за которого владелец утонул в перевернувшемся автомобиле

В Белозерске осудили 24-летнего водителя, по вине которого в кювете утонул пассажир его автомобиля. Его обвинили в нарушении ПДД, повлёкшем по неосторожности смерть человека. Авария произошла на втором километре автодороги Белозерск-Ивановское 5 мая около 0:20. Молодой человек управлял технически неисправным автомобилем, принадлежащим 17-летнему пассажиру. Он не справился с управлением, съехал в кювет. Канава была заполнена водой, так что автомобиль перевернулся, заполнился водой. И пассажир, собственник авто, не смог выбраться и утонул.

Осуждённому назначено окончательное наказание трёх лет принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Суд также взыскал с него по одному миллиону рублей в пользу каждого из родителей потерпевшего, сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.