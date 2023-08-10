Новое оборудование появилось в поликлинике №4 и больнице №1 Вологды

В Вологодской городской поликлинике №4 будут использовать стресс-систему - комплекс мониторирования ЭКГ с нагрузкой. Технику закупили в рамках программы модернизации первичного звена. Стресс-система позволяет оценить реакцию сердечно-сосудистой и дыхательной систем на физическую нагрузку. «Использование высокотехнологичного медицинского оборудования открывает большие перспективы перед медицинскими работниками. Обладая современной техникой, специалисты получают возможность применять современные методы диагностики заболеваний, их лечения или проведения хирургических вмешательств», — заявил начальник Департамента здравоохранения Алексей Плотников.

"Лишь бы специалисты были в поликлинике на этой технике работать. На участках уже зачастую сидят молодые фельдшеры вместо вчерашних врачей", - появились комментарии вологжан.

Напомним, в поликлинике вскоре откроют новое здание: новый трехэтажный корпус.

Как сообщает облздрав, за счет средств областного бюджета в травматологическом отделении Вологодской горбольницы №1 установили новую артроскопическую стойку. На новом оборудовании врачи смогут проводить атроскопическую пластику передней крестообразной связки, восстановление структур плечевого сустава.