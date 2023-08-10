В Вологде пропала 85-летняя старушка

Вологжан просят проявить внимание к поискам 85-летней старушки. Фаина Савельевна Новикова может быть дезориентирована. "Требуется информационная поддержка поиска. Последний раз по геолокации была зафиксирована сегодня в 4:51 утра по адресу: г. Вологда, ул. Карла Маркса, 113", - пишут волонтеры поисково-спасательного отряда "Ты не один".

Пенсионерка небольшого роста, худощавая, седая. Была одета в фиолетовый пиджак, темно-серую длинную юбку. С ней могла быть сумка через плечо.

9 августа в 23:30 женщина ушла из дома по адресу Ленинградская, 44 и не вернулась.Могла направляться на дачу (сад ВР-32).