Череповчанам пришлось спасать двух больных рыбаков с середины реки Шексны

Череповецкие спасатели пришли на помощь двум рыбакам, которым резко стало плохо на воде. У одного из череповчан начался приступ эпилепсии, второму поплохело из-за сахарного диабета.

«Во время рыбалки на острове на реке Шексне пенсионеру, страдающему эпилепсией, стало плохо. Его товарищ с сахарным диабетом тоже почувствовал себя нехорошо. Но сумел вызвать спасателей», – сообщили на официальной странице МБУ «Спасательная служба Череповца» ВКонтакте.

Мужчин нашли и отвезли в деревню Романда, где передали бригаде скорой медицинской помощи.