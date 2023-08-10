В Белозерске осудили молодого водителя, по вине которого утонул подросток

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Белозерске суд вынес приговор 24-летнему местному жителю. Его признали виновным в нарушении ПДД, повлёкшем по неосторожности смерть человека. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

Авария произошла 5 мая в полночь на втором километре автодороги Белозерск-Ивановское. Молодой человек управлял технически неисправным автомобилем, принадлежащим 17-летнему подростку. Машина вылетела в наполненный водой кювет и перевернулась. Подросток захлебнулся водой внутри автомобиля.

Жителю Белозерска назначили 3 года принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Суд также взыскал с него по 1 млн рублей в пользу каждого из родителей потерпевшего.