В Череповце начали строить новый теплоход длиной 22,3 метра

В Череповце 10 августа на судостроительном заводе заложили новый теплоход-толкач «Иван Милютин». Его спустят на воду в мае 2024 года. На судне обещают сделать подвижную рубку, ее можно поднимать на 1,6 метра, чтобы уменьшить мертвую зону перед баржевым составом по ходу движения.

"Иван Милютин в 1845 году спустил на воду свое первое судно, через год еще четыре. Мы гордимся, что в Череповце возрождается речной флот", — отметил мэр Череповца Вадим Германов.

Теплоход будет серийный, как минимум 7 экземпляров. В планах судостроителей строить мощные линейные пароходы.

"Имя выбрали неслучайно: Милютин заложил здесь основы судостроения, возил по Мариинской системе хлеб от Рыбинска до Санкт-Петербурга. Милютин был не только выдающимся городским головой, но и судостроителем», — отметил учредитель Череповецкого судостроительного завода Иван Шмойлов.

В церемонии закладки нового судна присутствовал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

«Строится новый российский флот. Новая страница истории переворачивается в Череповце, на крупнейшей водной артерии страны. Мы предоставили инвесторам налоговые льготы. В 2019 году началось строительство завода, в 2022 году спустили на воду первую баржу. Скоро череповецкие суда будут развивать экономику России. Мы лидеры российского судостроения», — заявил Олег Кувшинников.

На судостроительном заводе в Череповце работают 170 человек. С 2022 года здесь собрали два теплохода-толкача и семь барж. Инвесторы вложили в предприятие 413 млн рублей.