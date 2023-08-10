Семейство из Череповца принесло в банк мешки денег

Фото: со страницы Игоря Ленёва в ВКонтакте

Житель Череповца Игорь Ленёв поделился в соцсетях удивительной историей. Семья начала собирать в копилки мелочь, когда дочери Эльвире исполнилось два года. Девочке подарили первую копилку.

«Первая копилка закончилась очень быстро, мы купили вторую, потом третью, после того как закончилась третья, мы решили копить копилками до восемнадцатилетия Эльвиры. И вот настал этот момент!» – рассказал отец семейства.

Череповчане за 16 лет успели собрать 23 копилки и 166,4 кг мелочи. Подсчет наличности в банке занял несколько часов.

«Почти две недели труда: каждый вечер всей семьёй мы садились на пол и, как Золушка в сказке, сортировали мелочь по два-три часа. В банке понадобилось 4,5 часа, чтобы деньги пересчитал специальный аппарат. Первый раз в жизни я таскал деньги мешками», – смеется череповчанин.

Сумма вышла приличная – 151 467 рублей 54 копейки. Деньги положили на счет дочери. Хобби продолжать уже не планируют - все пользуются банковскими картами.