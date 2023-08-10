В Череповце объявили о том, что через Ягорбский мост не будут ходить трамваи

Расписание дополнительных автобусов.

В Череповце на четыре дня перестанут ходить трамваи. Выходные для вагонов запланированы на 19, 20, 26 и 27 августа. Движение будет закрыто по проспекту Победы на участке от Олимпийской до Красноармейской площади.

Дело в том, что будут ремонтировать деформационные швы на Ягорбском мосту.

Трамваи № 4 и 8 ходить не будут. Но в эти дни пустят дополнительные автобусы по маршруту трамвая № 4. «Двойка» будет ездить от вокзала до аглофабрики № 3, так же и в обратном направлении.

«С 8:00 до 14:00 от улицы Олимпийской рекомендуем воспользоваться автобусом № 2, далее бесплатной пересадкой по транспортной карте „Поехали!“ на другие маршруты автоколонны. Если нужно ехать из Заречья в сторону завода, можно воспользоваться автобусом № 38», — уточнила пресс-секретарь департамента ЖКХ Карина Антонова.

Ремонты на Ягорбском мосту будут продолжаться до 1 октября.