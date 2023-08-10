Архангельскому мосту в Череповце исполнился год

Губернатор Олег Кувшинников навал строительство Архангельского моста делом жизни. Фото: пресс-служба губернатора Вологодской области

Архангельскому мосту в Череповце - один год. 10 августа 2022 года старт движению дал президент Владимир Путин. Как сообщает пресс-служба Росавтодора, по переходу за год проехало более 8,8 млн автомобилей.

Мост строили тысячу дней. Общая протяженность сооружения вместе с подходами превышает 8 км. Сроки строительства моста были сокращены по сравнению с планируемыми на три года всего за 1000. дней. Пропускная способность – более 5 тыс. автомобилей в сутки. При строительстве сооружения использовано 45 тыс. кубометров бетона, 8,8 тыс. тонн металлоконструкций, более 2 тыс. тонн асфальта.

Сложное инженерное соединило два микрорайона города, две федеральные автотрассы, сдало важным звеном в транспортной системе Северо-Запад. Кроме того, мост стал визитной карточкой города.

Напомним, на открытии моста выступили Дмитрий Харатьян, группа "Чайф", Niletto и "Дискотека Авария". Прошли шоу нескольких сотен дронов и праздничный фейерверк, а на мосту включили архитектурную подсветку. Всего церемонию открытия Архангельского моста в прошлом году посетили 150 тысяч человек.