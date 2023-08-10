В Вологде может появиться новый заместитель мэра города. Называется имя - Яна Филиппова, начальник управления по молодежной политике администрации города. Об этом сообщает ИА «Вологда Регион» со ссылкой на собственные источники. Николай Колыгин, который отвечал за социальный блок в администрации города, отработал указанный в контракте срок. Он - Заслуженный учитель Российской Федерации, более 10 лет работал директором вологодской школы № 16. С 2008 году вышел на чиновничью стезю.

Работал заместителем начальника и начальником Управления образования, возглавлял Департамент гуманитарной политики, занимал должность заместителя Главы города Вологды. С 2016 по 2021 годы Николай Колыгин уходил из чиновников - возглавлял Региональный центр дополнительного образования детей. С 1 апреля 2021 года - вновь на муниципальной службе: заместитель мэра Вологды по социальным вопросам.

Сейчас его место может занять Яна Филиппова. Она закончила исторический факультет в 2014 году. После окончания университета - работала в молодежном центре менеджером. Возглавляла четыре года «ГОР.СОМ35». В 2022 в администрации Вологды создано новое управление по молодежной политике, она его возглавила.