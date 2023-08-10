Безработная медсестра из Череповца выиграла миллион рублей

На фото: счастливая череповчанка.

Медсестра из Череповца выиграла миллион рублей. Любовь Беляева пошла за хлебом и выиграла крупную сумму. Как сообщает пресс-служба лотереи, "день у нее задался с самого утра, поэтому девушка не раздумывая решила испытать удачу - и выбрала билет моментальной лотереи. И благодаря такой спонтанной покупке выиграла миллион". «Когда продавец озвучила сумму выигрыша, я испытала, как и многие победители, шок," - рассказала Любовь.

Этот день для нее памятный: утром она подала документы для устройства на работу и купила абонемент в спортзал со скидкой. А потом - в лотерею выиграла. "Как оказалось, удачно я сходила в магазин за хлебушком!" - резюмирует Любовь Беляева. Как рассказывает девушка, выигранные деньги положат началу накоплениям - девушка мечтает о собственной квартире.