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НовостиОбщество10 августа 2023 7:52

Череповчанка продала игрушку и попала под суд по требованию британской компании

Свинка Пеппе оказалась незаконной
Источник:kp.ru

В Череповце предпринимательница заплатит штраф за продажу антистресс-игрушку со Свинкой Пеппой. С иском в суд обратилась британская компания. Ей принадлежит товарный знак и изображение персонажа «Свинка Пеппа». Истец требовал взыскать с череповчанки компенсацию за нарушение исключительных прав.

Зарубежная компания не разрешала ей использовать товарный знак и изображение. Но в ноябре 2021 года предпринимательница продала за 150 рублей антистресс-игрушку с изображением Свинки Пеппы. Череповецкий городской суд взыскал с череповчанки компенсацию в десять тысяч рублей за нарушение права на товарный знак, еще десять тысяч — за нарушение права на изображение Свинки Пеппы.

Кроме того, ответчице придется оплатить судебные издержки, сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.