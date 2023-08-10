Череповчанка продала игрушку и попала под суд по требованию британской компании

В Череповце предпринимательница заплатит штраф за продажу антистресс-игрушку со Свинкой Пеппой. С иском в суд обратилась британская компания. Ей принадлежит товарный знак и изображение персонажа «Свинка Пеппа». Истец требовал взыскать с череповчанки компенсацию за нарушение исключительных прав.

Зарубежная компания не разрешала ей использовать товарный знак и изображение. Но в ноябре 2021 года предпринимательница продала за 150 рублей антистресс-игрушку с изображением Свинки Пеппы. Череповецкий городской суд взыскал с череповчанки компенсацию в десять тысяч рублей за нарушение права на товарный знак, еще десять тысяч — за нарушение права на изображение Свинки Пеппы.

Кроме того, ответчице придется оплатить судебные издержки, сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.