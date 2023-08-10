У вологжанина изъяли сигареты на 2 миллиона рублей и оштрафовали на 250 тысяч

Вологжанина оштрафовали на 250 тысяч рублей за торговлю контрафактными сигаретами. В Вологде состоялось судебное заседание, в котором был вынесен приговор 44-летнему предпринимателю. Он был признан виновным в приобретении, хранении и сбыте контрафактных табачных изделий.

Установлено, что прошлым летом, с 1 июня по 19 августа, он приобрёл не менее 18 727 пачек сигарет. Все они были без маркировки, установленной законодательством РФ. Их он завез в гаражные боксы, а затем продавал через торговые точки.

Как сообщает пресс-служба судов Вологодской области, у него изъято сигарет на сумму 2 097 424 рубля.

Подсудимый признал вину. Суд счёл возможным назначить мужчине более мягкое наказание, чем предусмотрено санкцией статьи и назначил ему штраф в 250 тысяч рублей в доход государства.