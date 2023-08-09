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НовостиПроисшествия9 августа 2023 20:36

В Бабаево 21-летняя девушка признана виновной в убийстве и отправилась в колонию

Суд приговорил ее к 7 годам лишения свободы
Иван Чухнин

В Бабаево 21-летняя девушка признана убийцей и получила срок. Преступление было совершено ночью 28 января 2023 года. Жильцы дома, расположенного на ул. Механизаторов в г. Бабаево, сообщили в полицию о подозрительном шуме.

Правоохранители, прибывшие по вызову, обнаружили по указанному адресу убитого: на теле 24-летнего мужчины обнаружены колото-резаные раны. Там же находилась сожительница убитого - на одежде и руках которой имелась кровь. Следствием и судом установлено, что девушка, пребывая в гостях со своим сожителем, в ходе ссоры несколько раз ударила его ножом, причинив смертельные раны. Приговором суда ей назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщает СУ СК РФ.