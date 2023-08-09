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НовостиОбщество9 августа 2023 14:10

Череповчане с радостью отдали свои шины на переработку

В акции поучаствовало 152 человека
Евдокия САХАРОВА

Мэр Череповца Вадим Германов отчитался об итогах экологической акции «Сдай шину — не тяни резину!». С начала июля горожане сдали на переработку 2361 покрышку.

«Мы не рассчитывали, что столько горожан воспользуются такой возможностью. Желающих переработать покрышки было так много, что нам пришлось завершить первый этап досрочно. Прежде чем возобновить акцию, нам необходимо утилизировать большой объем резины — 700 кубических метров. Планируем завершить эти работы до конца августа», — пояснил Вадим Германов.

Пункт приема старых шин у ТЦ «Окей» заработает вновь в сентябре. Акцию будут проводить два раза в месяц.