Профессиональный военный, выпускник ЧВВИУРЭ, погиб в ходе СВО

Майор ВС РФ Александр Харьков

Администрация Рыбинского района Ярославской области, где военнослужащий обучался в Октябрьской средней школе, сообщила о гибели майора ВС РФ Александра Харькова в ходе СВО. Профессиональный военный закончил Череповецкий военный университет радиоэлектроники.

После окончания университета Александр был направлен на военную службу. С тех пор он участвовал в операции в Сирии, а в прошлом году был направлен на Украину. За время службы имел 15 наград.

Обстоятельства гибели офицера не сообщаются. Известно, что в Ярославской области у майора остались пожилые родители, жена и двое детей. Прощание состоится 11 августа в поселке Октябрьский под Рыбинском.