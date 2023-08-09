Нетрезвый череповчанин устроил ДТП на своем джипе

Место происшествия Фото: Областной УГИБДД

В минувший вторник, 8 августа, в 19:30 на улице Леднева, 8, произошло ДТП с участием нетрезвого водителя. Подробности сообщил областной отдел ГИБДД.

42-летний мужчина не справился с управлением Jeep Commander и влетел в припаркованный автомобиль «Киа». Потом он протаранил и деревья. Авария попала на камеры видеонаблюдения.

Лихач отказался от медицинского освидетельствования. Правоохранители заметили у него признаки алкогольного опьянения. Мужчина в ДТП получил травмы. Водитель не был даже пристегнут. Теперь ему грозит лишение прав и крупные штрафы.