Двенадцать тысяч вологжан покусали клещи

Управление Роспотребнадзора по Вологодской области отчиталось о количестве покусанных клещами вологжан. С начала года от насекомых пострадали 12202 человека, 24% из них – дети.

Ведомство отмечает, что статистика по этому году не превышает средние многолетние показатели.

«Пострадавшие от укусов клещей зарегистрированы на всей территории области. Наибольшее число - среди жителей Вологды, Череповца, а также Великоустюгского, Сокольского, Бабаевского, Вожегодского, Бабушкинского округов и Никольского района», - сообщает Роспотребнадзор.

Проведено лабораторное исследование 7012 клещей, снятых с людей и из объектов окружающей среды. У 43,2% клещей выявлен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза, у 1,03% особей обнаружен возбудитель клещевого энцефалита, в 4,4% клещей выделен возбудитель моноцитарного эрлихиоза, у 0,34% обнаружен гранулоцитарный анаплазмоз.

Медики успели вакцинировать от клещевого вирусного энцефалита 98,8 тыс. человек, включая 42 тыс. детей.

Также в регионе обрабатывают зеленые зоны от опасного насекомого.