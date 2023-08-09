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НовостиОбщество9 августа 2023 13:27

На Вологодчине 9-11 августа ожидаются ливни и грозы

Будьте осторожны
Евдокия САХАРОВА

Вологодский гидрометцентр предупреждает вологжан о высокой вероятности ливней, гроз и сильного ветра 9-11 августа.

9 августа, в среду, на Вологодчине держится температура +25…+30, местами до +20 градусов днем. Переменная облачность, в западных районах облачно с прояснениями. В западных районах области ожидается кратковременный дождь, гроза. Днем в отдельных районах сильный дождь. Ветер восточный и юго-восточный 4-9 м/с, местами порывы 12-14 м/с.

В температура воздуха днем прогреется +27…+29 градусов, переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный и юго-восточный 6-11 м/с