На Вологодчине 9-11 августа ожидаются ливни и грозы

Вологодский гидрометцентр предупреждает вологжан о высокой вероятности ливней, гроз и сильного ветра 9-11 августа.

9 августа, в среду, на Вологодчине держится температура +25…+30, местами до +20 градусов днем. Переменная облачность, в западных районах облачно с прояснениями. В западных районах области ожидается кратковременный дождь, гроза. Днем в отдельных районах сильный дождь. Ветер восточный и юго-восточный 4-9 м/с, местами порывы 12-14 м/с.

В температура воздуха днем прогреется +27…+29 градусов, переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный и юго-восточный 6-11 м/с