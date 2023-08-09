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НовостиОбщество9 августа 2023 13:18

В Череповце сносят детский садик, чтобы построить жилой дом

Работа кипит на проспекте Строителей, 23
Иван Чухнин
Здание садика оперативно сносят. Официальный сайт Череповца.

Здание садика оперативно сносят. Официальный сайт Череповца.

В Череповце сносят детсад «Малыш» на проспекте Строителей. Там развернется стройка - появится многоэтажный дом. Площадь участка здесь составляет 45 соток.

На проспекте Строителей, 23 кипит работа. Здание муниципального детского сада находилось в аварийном состоянии. Так что в конце 2022 года мэрия продала участок с торгов. Его выкупила компания «Ваш дом», затем он был перекуплен предпринимателем, который занимается строительством. Так что сейчас он сносит здание и планирует воздвигнуть жилой дом.

"Его облик согласуем с управлением архитектуры", - заверил журналистов cherinfo предприниматель.