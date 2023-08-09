Череповецкий актер сжег российский флаг, критикуя СВО

Кадр из видео Сергея Анисифорова

Сергей Анисифоров - актер из Череповца - выразил свою позицию в отношении политического режима в России. Мужчина разрезал, растоптал и сжег российский флаг, сказав, что разрезанный триколор символизирует будущее страны. Об этом сообщает портал Вологда-Поиск.

Процесс он записал на видео, которое распространилось в соцсетях. Известно, что череповчанин давно перебрался в Киев, а потом и в Европу. В 2017 году он заявил, что сжег российский паспорт.

Анисифоров известен по эпизодическим ролям в фильмах и сериалах "Менты", "Литейный, 4", "Бумажный солдат", "Утомленные солнцем-2".