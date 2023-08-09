Почти тысяча череповчан скинулись для мошенников на сумму 143 миллиона рублей

"Танюшка с работы" вытянула с череповчанки три миллиона 370 тысяч рублей. Такую сумму женщина перевела мошенникам.

Мэр вадим Германов предупреждает, что не стоит брать трубки с незнакомых номеров: вера «службе безопасности банка» играет злую шутку.

Звонок «сотрудника безопасности» рассказал 35-летней череповчанке о неправомерных действиях с ее счетами. Спасти деньги должна была помочь «персональный менеджер», которая связалась с женщиной в мессенджере.

«Танюшка работа» - именно так мошенница попросила записать себя в телефонной книге. «Менеджер» велела установить приложение и зайти в личный кабинет, где уже была одобрена заявка на кредит. «Работница банка» сказала, что пострадавшей необходимо самостоятельно забрать средства из филиала, положить их на карту, а после перевести сумму на «безопасный счет» через еще одно приложение.

Две недели «Танюшка» звонила и вынудила взять минимум пять кредитов в разных учреждениях, а также занять средства у родственников. В итоге сумма ущерба превысила три миллиона.

В Череповце с начала этого года от действий мошенников в нашем городе пострадали 967 человек. Они перевели мошенникам 143 миллиона рублей.