Вологодская госветслужба получит мобильный крематор и другую технику

Укрепление материальной базы - это важно.

Вологодская госветслужба региона за счёт средств областного бюджета получит мобильный крематор, высокоточное лабораторное оборудование в частности ПЦР диагностикум для более точного выявления у животных вирусных и бактериальных инфекций, генераторы горячего и холодного тумана, мобильную дезинфекционную установку и дезинфекционные средства, а также несколько легковых автомобилей.

Об этом сообщатся в группе Управления ветслужбы области ВКонтакте.

Например, мобильный крематор используют для утилизации отходов животного происхождения. Оно смонтировано на базе автоприцепа, что обеспечивает возможность его передвижения. Благодаря мобильному крематору можно быстро и эффективно утилизировать туши животных и птиц непосредственно на месте их падежа, что позволяет предотвратить распространение инфекций и вспышку эпидемии.

А генератор горячего тумана - хороший инструмент для дезинфекции и фумигации. Генератор холодного тумана предназначен для санации воздуха, фумигации, лечению медикаментами с помощью ингаляции, дезинсекции, увлажнению воздуха.