Следователи заинтересовались столкновением катамарана и теплохода в центре Вологды

Следователи заинтересовались столкновением теплохода и катамарана. Как сообщал сайт КП-Вологда, на реке Вологде около Софийского собора не могли разминуться катамаран и прогулочный теплоход. Люди оказалась в воде.

ЧП произошло около 19 часов 30 минут 7 августа 2023 года. На арендованном катамаране находился 36-летний мужчина с малолетним ребенком.

В результате столкновения катамаран перевернулся, его пассажиры были эвакуированы из воды на борт теплохода. Мужчине потребовалась медицинская помощь, назначено амбулаторное лечение.

Как сообщает СУ СК РФ по Вологодской области, следственными органами по данному факту начата доследственная проверка по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), в ходе которой будет дана оценка, в том числе действиям индивидуального предпринимателя, организовавшего аренду катамаранов.