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НовостиПроисшествия9 августа 2023 6:38

Ветеринарная служба прокомментировала гибель диких птиц в Череповецком районе

Это не обязательно птичий грипп
Иван Чухнин

Управление ветеринарии Вологодской области прокомментировало гибель диких птиц. О мертвых птицах сообщают журналистам жители Череповецкого района.

По словам ведомства, на месте гибели птиц работают специалисты госветслужбы. "Для установления диагноза будут отобраны пробы и направлены в государственную ветеринарную лабораторию".

Специалисты комментируют, что кроме птичьего гриппа причины гибели птицы могут быть и другие: высокие температуры или отравление.

"В случае обнаружения мертвой птицы, подходить и трогать ее не стоит. Нужно сообщить о данном факте ветеринарным специалистам области по тел. +7 (8172) 23-02-06", - призывают ветеринары.