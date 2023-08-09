Ветеринарная служба прокомментировала гибель диких птиц в Череповецком районе

Управление ветеринарии Вологодской области прокомментировало гибель диких птиц. О мертвых птицах сообщают журналистам жители Череповецкого района.

По словам ведомства, на месте гибели птиц работают специалисты госветслужбы. "Для установления диагноза будут отобраны пробы и направлены в государственную ветеринарную лабораторию".

Специалисты комментируют, что кроме птичьего гриппа причины гибели птицы могут быть и другие: высокие температуры или отравление.

"В случае обнаружения мертвой птицы, подходить и трогать ее не стоит. Нужно сообщить о данном факте ветеринарным специалистам области по тел. +7 (8172) 23-02-06", - призывают ветеринары.