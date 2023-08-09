В Шекснинском районе три человека погибли на пожарах

-

В Шекснинском районе погибли люди. Череповецким межрайонным следственным отделом проводятся проверки по факту смерти двух жителей деревни Квасюнино. Тела 50-летней женщины и ее 29-летнего сына обнаружены около 2 часов 9 августа 2023 года при тушении пожара в их деревянном доме.

Кроме того, погибла 45-летняя жительница деревни Красново. Ее тело которой обнаружено сегодня около 6 часов при тушении пожара в деревянном доме.

В обоих случаях о пожаре сообщили местные жители. Со слов соседей, при жизни погибшие злоупотребляли спиртным и курили.

Как сообщает СУ СК РФ по Вологодской области, следствием проведены осмотры мест происшествий и тел погибших, опрошены соседи, назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причин смерти. Будут установлены причина и очаг пожаров. Среди возможных версий - неосторожное обращение с огнем со стороны погибших при курении.