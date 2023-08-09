Под Череповцом появится логистический центр крупной торговой сети

Фото: Роман Маслов, ВКонтакте.

Как сообщает руководитель администрации муниципалитета Роман Маслов на своей странице в ВКонтакте, логистический центр торговой сети построят в Череповецком районе рядом с северной объездной дорогой для организации складирования, хранения, распределения, фасовки, доставки и обеспечения продукцией магазинов. Там будет открыто более 100 рабочих мест.

Инвестиционный совет при Губернаторе области одобрил проект по строительству распределительного центра для одной из торговых сетей в Череповецком районе. Он появится рядом с деревней Ясная Поляна в Тоншаловском поселении. Сумма инвестиций - свыше 250 миллионов рублей.

Планируемая к строительству площадь составит 4000 квадратных метров. Срок завершения строительства - 2025 год.