В Вологодской области, гле свирепствует птичий грипп, на улицах замечены мертвые птицы

В Череповецком районе гибнут дикие птицы. В поселке Климовское на улицах валяются мертвые голуби, дрозды и стрижи.

"Мёртвых птиц в посёлке много. Только у 6-го дома лежат четыре тушки голубей. Сегодня добавился дрозд. У кого животные на самовыгуле не рекомендую целовать своих питомцев в носик", - пишет житель поселка.

Напомним, ветслужба написала, что вологжанам рекомендовали перейти на безвыгульное содержание сельскохозяйственных птиц. В регион занесли птичий грипп. Возможно, это сделали дикие птицы, поэтому лучше не допускать их контакта домашней птицы.

На птицефабрике в Малечкино уже уничтожено сотни тысяч птиц. Часть из них пали, остальные были изъяты и уничтожены.

Согласно официальным данным, изъято более 290 тысяч голов птицы, более 2,5 млн штук яиц, почти 3 тонны яичного порошка. Всюду действует запрет на продажу продукции птицефабрики "Малечкино",