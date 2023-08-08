В Западную Африку вывезут более 16 тонн вологодского мороженого

Две партии вологодского мороженого отправили в Сенегал. Общий вес груза - 16,3 тонны. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора. Чтобы можно было вывезти за границу вологодское лакомство, государственные инспекторы Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора проверили продукт на соответствие ветеринарным требованиям страны-импортера.

Были оформлены ветеринарные сертификаты. Две партии мороженого сначала попадут в Санкт-Петербург, а затем морем - в Сенегал. Всех больше в этих партиях - примерно три четверти, это ванильного эскимо в шоколадной глазури. Его вывезут в Африку аж 12,7 тонны.

Всего в Сенегал в 2023 году отправлено 77,7 тонны холодного лакомства из 194,1 тонны, экспортированной в шесть государств Азии и Африки. В 2022 году Сенегал получил 325 тонн вологодского мороженого из 715 тонн, отправленных в 10 стран мира.