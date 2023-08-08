В Вологде дети развлекаются, бросая из окон пакеты с водой

Очевидец указал вот на это окно.

В Вологде на прохожих летят пакеты с водой. Кто так не развлекался - пусть бросит... Пакеты летят с двенадцатого этажа высотного жилого дома на улице Конева, 26. "Ребёнок кидает пакеты с водой в людей!" — сообщает очевидец в группе «Отбросы Вологды» и разместил видео. Одни комментаторы считают, что ребенок развлекается, а другие считают, что его нужно пороть. А большинство вспомнили свои подобные проделки. quot;Если мы раньше капитошки маленькие кидали с третьего и четвёртого этажей, то тут целые пакеты с водой с 12-го этажа. Вы представляете, какая сила удара получается. Я сам лично видел. Причем пакеты летели как на детей, так и на взрослых. А за пару дней до этого из этого же окна летели стеклянные и пластиковые бутылки. И тоже на людей", — написал один из наших земляков.

"Я, например, знаю человека, который инвалидом стал из-за такой шалости. Поэтому считаю, что квартиру должен посетить участковый", - пишет другая вологжанка.

Напомним, в регионе осталось лишь четыре загородных лагеря для детского отдыха.