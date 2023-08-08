В Череповце будут судить каменщика за то, что его коллега упал с 10 этажа

В Череповце каменщик предстанет перед судом за гибель рабочего. ЧП произошло на стройке в апреле месяце. Сейчас завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего череповчанина, его обвиняют в нарушении правил безопасности при проведении строительных работ, повлёкшего по неосторожности смерть человека.

«Днем 14 апреля 2023 года каменщик 4 разряда, выравнивая плиты перекрытия 10 этажа строящегося жилого дома, упал с высоты 25 метров вниз. От полученных повреждений пострадавший скончался», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

По версии следствия, обвиняемый, каменщик 5 разряда, поручил высотные работы бригаде. Она выполняла их без защитных ограждений и без страховки.

Уголовное дело передано в суд.