В Вологодской области зафиксировано шесть случаев заболевания корью, половина случаев - заболели дети, в том числе ребенок, которому не исполнилось и года. Пятеро из заболевших отказались от вакцинации против кори, еще один - младенец, он не был привит из-за возраста. Заболевание, похоже, "везут" из Чечни и Дагестана.

«По данным Всемирной организации здравоохранения, зарегистрировано более 155,5 тысяч случаев заболевания корью в 153 странах, в том числе с летальными исходами. В Российской Федерации эпидемическая ситуация по кори контролируемая, однако случаи заболевания зарегистрированы во многих регионах, преимущественно среди граждан, не прошедших иммунизацию. Заболевшие посещали Чеченскую Республику и Дагестан», - рассказал начальник Департамента здравоохранения области Алексей Плотников.

Корь - это заразная вирусная инфекция. Восприимчивость составляет 100%. Передается воздушно-капельным путем - вирус выделяется с каплями слюны во время чихания и кашля. Заразиться корью может любой человек, не имеющий иммунитета — тот, кто не был вакцинирован или тот, кто не выработал иммунитет после вакцинации.

Заболевание начинается с подъёма температуры вплоть до 40 градусов, появления кашля, насморка, конъюнктивита. Спустя несколько дней на коже появляется сыпь.

При появлении каких-либо из перечисленных симптомов необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью. Среди осложнений - пневмония, энцефалит, менингит, менингоэнцефалит, полиневрит, отит.

Самая надежная и эффективная мера защиты - вакцинация. Иммунизация проводится в плановом порядке в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, который регламентирует сроки введения препаратов населения в возрасте до 35 лет и населения от 36 до 55 лет из отдельных групп риска (ранее не привитых и не болевших корью). Детям прививка делается в возрасте 1 года и в 6 лет.

Если вакцинация не была проведена вовремя или отсутствуют сведения о прививках против кори, то иммунизация проводится взрослым также в два этапа с промежутком в три месяца. Взрослые, привитые однократно, должны быть привиты второй раз.

Невакцинированные дети раннего возраста подвергаются самому высокому риску заболевания корью и развития осложнений, включая смертельный исход.