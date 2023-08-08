Мужчина с ребенком на катамаране врезались в теплоход "Персей" на реке Вологде

В Вологде на реке столкнулись теплоход и катамаран.Два судна не смогли разминуться вечером 7 августа. Место их встречи - у Софийского собора. Теплоход «Персей» и катамаран сблизились настолько, что столкнулись. Известно, что никто не пострадал. «На водном велосипеде находились 36-летний мужчина и 6-летняя девочка. Пострадавших нет. Информации о повреждениях водного транспорта не поступало», – сообщают в пресс-службе Вологодского линейного отдела МВД России на транспорте.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.