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НовостиПроисшествия8 августа 2023 8:10

Мужчина с ребенком на катамаране врезались в теплоход "Персей" на реке Вологде

Столкновение произошло у Софийского собора
Иван Чухнин

В Вологде на реке столкнулись теплоход и катамаран.Два судна не смогли разминуться вечером 7 августа. Место их встречи - у Софийского собора. Теплоход «Персей» и катамаран сблизились настолько, что столкнулись. Известно, что никто не пострадал. «На водном велосипеде находились 36-летний мужчина и 6-летняя девочка. Пострадавших нет. Информации о повреждениях водного транспорта не поступало», – сообщают в пресс-службе Вологодского линейного отдела МВД России на транспорте.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.