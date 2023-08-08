Температура воды в реке Вологде достигла своего максимума

Температура в реке Вологде достигла своего сезонного максимума. Сайт публикует температуру воды в различных водоемах мира и прогнозы температуры воды на ближайшее время.

Согласно ему, сейчас вода в реке Вологда достигла своего сезонного максимума и составила 8 августа 20,5 градусов. "В данный момент на пляжах в реке Вологда температура воды находится на грани комфорта. Есть места с прохладной водой, есть с более менее комфортной", - информирует сайт.

6 августа вода в реке была еще теплее - + 20,8. Завтра и послезавтра ожидается плюс 20,7. А затем начнется медленное остывание. В выходные температура воды составит 19, 9 градусов.

За последние 7 лет температура воды в реке в августе находилась в диапазоне от +10 до +25 градусов, а в июне и июле прогревалась до +27.