В Череповце устанавливают бесплатные модульные туалеты со всеми удобствами

Фото: Вадим Германов, ВКонтакте.

В Череповце устанавливают очередные бесплатные стационарные туалеты. Они монтируются на пляже в Зашекснинском районе и на площади Химиков. Антивандальные модули будут работать по единому городскому графику с 6 утра до 11 вечера. О туалетах рассказал Вадим Германов: "Теперь в Череповце девять таких модулей. Делаем все, чтобы вам было комфортно гулять по городу и отдыхать на пляже".

Туалетные модули соответствуют всем стандартам: в каждой по две кабинки, одна из которых приспособлена для маломобильных групп населения.

Кабинки со всеми удобствами - здесь смонтировано освещение, подведена горячая вода. Кстати, туалеты всесезонные: зимой тут включат отопление.

А за чистотой в туалетах следят специалисты.