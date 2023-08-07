Вологда
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия7 августа 2023 14:31

Вологжанин погубил свою супругу на улице Возрождения

ЧП случилось из-за ссоры
Источник:kp.ru

В Вологде произошло убийство. Следственными органами СУ СК России по Вологодской области возбуждено уголовное дело. В убийстве 59-летней супругу подозревается ее 62-летний супруг.

По данным следствия, ЧП случилось днем 6 августа 2023 года. Пьяный житель дома по ул. Возрождения избил супругу, нанеся ей множественные удары по голове и туловищу. Женщина скончалась. О произошедшем он сообщил родственникам.

Следователи выезжали на место. Ими обнаружены и изъяты следы, свидетельствующие о непосредственной причастности к преступлению хозяина жилища. Подозреваемый был задержан.