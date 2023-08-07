Автомобилист выполнял запрещенный маневр и сбил мотоциклиста

В Вологде был сбит мотоциклист. ДТП произошло на перекрестке улиц Ленинградская и Петина. ЧП случилось в 13:00 7 августа. Водитель 1995 года рождения на автомобиле Kia Sportage двигался по улице Ленинградской со стороны улицы Ярославской в сторону Петина. На перекрестке улиц Ленинградская и Петина он выполнял поворот налево в сторону улицы Петина, хотя такой поворот запрещен. В результате авто столкнулся с мотоциклом Honda под управлением жителя 1987 года рождения.

Как сообщают в городском отделе ГИБДД, мотоциклист получил травмы и был госпитализирован.