Пьяный вологжанин забил свою жену до смерти

В Вологде днем в воскресенье, 6 августа, в доме на улице Возрождения произошла трагедия. 62-летний мужчина забил до смерти свою 59-летнюю супругу. Вологжанин находился в состоянии опьянения. Об этом рассказала пресс-служба СУ СК по Вологодской области.

Подозреваемый нанес возлюбленной многочисленные смертельные удары по голове и туловищу. О произошедшем он сообщил родственникам. Его задержали в порядке ст. ст. 91-92 УПК РФ.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В настоящее время продолжается комплекс мероприятий, направленных на закрепление доказательственной базы, назначаются судебные экспертизы, осуществляется сбор сведений, характеризующих личности пострадавшей и ее супруга.