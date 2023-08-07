В Вологде светозвуковой фонтан у ЦУМа готов на 60%

В Вологде продолжаются работу по строительству светозвукового фонтана в самом центре города. О прогрессе отчитался мэр города.

«Подрядчиком является компания «Ремстройсервис» из Череповца. На данный момент на объекте завершены демонтаж бортовых камней и разработка котлована под чашу фундамента, прокладка кабелей электроосвещения, монтаж подземного помещения, армирование и бетонирование чаши фонтана, продолжается устройство оснований из песка и щебня под новое покрытие из брусчатки. Продолжается монтаж керамической плитки и чаши фонтана. Кроме того, предстоит провести работы по озеленению территории», — сообщил Сергей Воропанов.

Администрация города поставила перед подрядчиком задачу завершить все работы к концу августа. Сейчас они выполнены на 60%.

Напомним, фонтан возводится за счёт областного бюджета. Стоимость проекта составляет более 140 млн рублей.