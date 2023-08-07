В Вологде мужчина выпал с третьего этажа и смущал криками очевидцев

Фото очевидца со страницы ОнлайнВологда

В Вологде во дворе дома №121 по Карла Маркса местные жители обнаружили почти голого мужчину, который катался по асфальту и орал. На место вызвали скорую и полицию. Оказалось, что вологжанин в неадекватном состоянии выпал из окна третьего этажа.

"Выпученные глаза, орал, что его там убивали. Когда увидел меня, тыкал в меня пальцем и орал, что я с ними заодно. Катался, верещал, явный неадекват", — сообщает женщина, снявшая видео и опубликовавшая его в группе "Онлайн Вологда".

"Передвигался как таракан после дихлофоса. К нему врачи то сразу подойти не могли. Кричал орал, ногами взбрыкивал как бешеная лошадь", - рассказала местная жительница Ирина Ларина в соцсетях.

Неизвестно, чем было вызвано такое состояние мужчины. Возможно у него проблемы с алкоголем, наркотиками или психическим здоровьем.