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НовостиОбщество7 августа 2023 10:59

Житель Белозерска обнаружил на могиле бабушки чужое надгробие

На нем фотографии незнакомых людей
Евдокия САХАРОВА
Новый памятник. Фото от внука

Новый памятник. Фото от внука

Житель Белозерска поделился в соцсетях возмущением. Он пришел на могилу своей бабушки, но на месте привычного памятника кто-то установил новое надгробие с фотографиями других людей.

"Пришёл сегодня на кладбище и обнаружил, что на могиле моей бабушки демонтирован памятник, а на его месте установлен другой, с табличками совершено незнакомых мне людей. Убедительная просьба вернуть всё на свои места", - написал вологжанин в соцсетях.

Он надеется найти тех, кто поменял надгробие.

Пользователи соцсетей предположили, что внук просто забыл, где похоронена бабушка. Мужчина пояснил, что на могилку ходит часто, а ошиблись те, кто устанавливал надгробие.