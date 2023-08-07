В Череповце просят опознать грабителей, отобравших у контролера технику

Фото МУП «Электротранс»

В Череповце вечером в субботу, 5 августа, двое мужчин ограбили в трамвае контролера. Злоумышленники отобрали у него видеорегистратор. Происшествие случилось на остановке «Судоремонтный завод». Грабители попали на запись камеры видеонаблюдения в салоне. Об инциденте сообщил МУП «Электротранс».

Мужчины на вид 40-45 объявлены в розыск. Один из мужчин был одет в темную футболку и черные шорты, в черную кепку с белым логотипом. С собой при нем был синий рюкзак. Второй был одет в синюю рубашку без рукавов, темные брюки, светлую кепку, особая примета — татуировка на левой руке выше локтя.

Если вам известно что-либо об этих людях, сообщите в дежурную часть по номеру 67-14-02.