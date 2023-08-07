В Череповце пройдет Фестиваль уличных театров

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В городе металлургов в воскресенье, 27 августа, артисты со всех концов страны соберутся, чтобы отметить начало седьмого Фестиваля уличных театров. Открытие начнется с праздничного карнавального шествия. Далее в планах увлекательные уличные представления, включая выступления мимов, клоунов, театральных и музыкальных групп. Гостей ожидают мастер-классы, на которых можно будет освоить искусство жонглирования и фокусов.

Отбор заявок на участие в фестивале продолжается. В прошлом году на фестиваль прибыло более 200 артистов.

Организатор Фестиваля Уличных Театров, Юлия Толбузина, подчеркивает, что с каждым годом зрители становятся более активными участниками события. Например, в прошлом году две семьи сами выразили желание вступить в карнавальное шествие.

Фестиваль Уличных Театров (0+) является частью мультиформатного проекта "Фестивальное Лето", инициированного региональным правительством. Проведение седьмого театрального форума стало возможным благодаря выигрышу в грантовом конкурсе "Череповец, включайся!" от компании "Северсталь".