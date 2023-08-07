Социальные органы забыли про череповчанина, инвалида Великой Отечественной войны

В СМИ появились сведения, что 96-летнему участнику Великой Отечественной войны, жителю Череповца, после медицинского обследования была составлена программа реабилитации. Но до сих пор органы, предоставляющие гражданам меры социальной защиты, не обеспечили его необходимыми изделиями и оборудованием.

Областное следственное управление взяло проблему на контроль. Вот что сообщает ведомство: "Руководитель СУ СК России по Вологодской области Геннадий Юрьевич Яшин поручил следственному отделу по г. Череповец в рамках процессуальной проверки проанализировать изложенные в средствах массовой информации сведения с учетом специфики состояния здоровья ветерана, а также принять меры для восстановления гарантированного государством права на своевременное и непрерывное бесплатное медицинское обеспечение".