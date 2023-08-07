Под Шексной опять разбитые машины и покалеченные люди

Фото: Сергей Маров, ВКонтакте.

В Вологодской области жесткое ДТП. "Очередная авария в районе, все как обычно - выезд на встречную полосу на федеральной трассе, в больнице взрослый м ребенок 2015 г. р.", - пишет глава Шекснинского района Сергей Маров. Он разместил шокирующие фотографии ВКонтакте.

Фото: Сергей Маров, ВКонтакте.

""Экспертов" и советчиков в комментариях прошу не разгоняться: мне доводилось слышать и видеть как плачет ребенок на асфальте, поэтому говорильня про "если бы" да "не в скорости дело... " - это просто говорильня", - уверен Сергей и призывает: "ПОЖАЛЕЙТЕ ДЕТЕЙ, НЕ ГОНИТЕ ПО ТРАССЕ".