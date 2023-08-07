Вологжане могут изменить порядок получения льгот, подав заявление

Вологжане погут изменить порядок получения льгот на следующий, 2024 год. Для этого можно подать заявление до 1 октября 2023 года через портал Госуслуг, клиентскую службу СФР (по предварительной записи) или МФЦ. Если его все устраивает, то заявление подавать не требуется.

Если гражданин отказывается от соцпакета или его части, то в течение всего года он не сможет изменить способ его получения. В случае, когда вологжанин сохраняет за собой право на натуральные льготы, он будет пользоваться услугами не в рамках их номинальной стоимости, а в необходимом объёме.

Напомним, с 1 февраля 2023 года денежный эквивалент соцпакета составляет 1469 рублей в месяц. Из этой суммы 1 132 рубля даётся на лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для детей-инвалидов, 175 рублей — на путевку на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний, 162 рубля — на бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Напомним, к федеральным льготникам относятся граждане с инвалидностью, ветераны боевых действий, чернобыльцы и ряд других категорий. На сегодняшний день в регионе более 102 тысяч федеральных льготников, из которых 34 тысячи получают набор социальных услуг в натуральной форме.