Череповец закупает крупнейшую с прошлого века партию автобусов

Череповец массово закупает автобусы. В город придут 34 автобуса. Контракт на поставку уже подписан. Такой крупной партии одновременно не поступало с 1997 года. Эти деньги были выделены Череповцу по решению Губернатора области Олега Кувшинникова в рамках инфраструктурного кредита

На городские маршруты выйдут «Нефаз-5299» с двигателем на газомоторном топливе. Эту модель уже несколько лет использует «Новотранс», теперь на очереди и Автоколонна 1456.

«Низкопольные автобусы хорошо приспособлены для перевозки маломобильных пассажиров, но главной их особенностью станет кондиционер в салоне. Его наличие — обязательное условие комплектации, включенное в контракт. 34 новые машины обойдутся бюджету в 600 миллионов рублей», - рассказал мэр Вадим Германов.

Машины поступят в Череповец весной 2024 года. Планируется следующим летом выпустить их на линии.