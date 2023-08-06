Вологжанин обнаружил керамику эпохи неолита на берегу реки

Фото из газеты "Устюжаночка"

Житель села Усть-Алексеево Великоустюгского округа Вологодской области на берегу реки Юг обнаружил ценный артефакт. Об этом рассказала местная газета Устюжаночка.

Мужчина случайно заметил небольшой осколок глиняного изделия. Осколок оказался образцом ямочной керамики, которую специалисты считают старше египетских пирамид.

"Сам кусок, вероятно, довольно ранний, так как керамика лепная. Но точную датировку сказать сложно, ибо в каждом регионе есть своя специфика и датировка может меняться от эпохи неолита до раннего железного века", -рассказал научный сотрудник Новгородского музея-заповедника, историк и археолог Вячеслав Волхонский.

Напомним, начало железного века учёные относят к 1200 году до Рождества Христова (до н.э.).