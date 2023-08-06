Жители Череповецкого района пожаловались на едкий дым от сжигания птиц

На птицефабрике Малечкино продолжают уничтожать птиц. Все из-за вспышки птичьего гриппа. Предполагается, что его занесли дикие птицы. В огонь бросят почти полмиллиона кур. Однако на едкий дым начали жаловаться местные жители. У людей от резкого запаха начались головные боли и тошнота.

Замгубернатора Вологодской области заявил о локализации очага птичьего гриппа и об изъятии кур в зоне карантина. Это примерно 1,5 тысячи голов.

"Птицефабрика Малечкино, идёт травля местного населения ядовитыми отходами утилизации продукции", "Дышать нечем, гарь", "Как в крематории", - пишут жители Череповецкого района.

"Уничтожение изъятой птицы проводится в соответствии с ветеринарными правилами. Нарушений утилизации биологических отходов нет. Данные мероприятия будут завершены на текущей неделе", - пояснили в Управлении ветеринарии Вологодской области.